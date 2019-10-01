Yaşar İpek cezaevine götürüldü!

Şarkıcı Yaşar İpek’in boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak mahkemenin verdiği koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsine karar verildi. Avukatıyla birlikte adliyeye gelen İpek hakim tarafından yüzüne tutuklama kararı okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Seren Serengil, boşanma aşamasında olduğu eşi şarkıcı Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. Ancak Serengil, eşi İpek’in bir programda kendisi aleyhinde konuşması üzerine mahkemeye bildirimde bulundu. Bunun üzerine İstanbul1. Aile Mahkemesi, bir aylık uzaklaştırma kararı süresi içerisinde, bir magazin programında Serengil’in aleyhinde açıklamalarda bulunduğunu ve tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İpek’in 3 gün zorlama hapsine karar verdi.

‘Bitsin gitsin isterdim’

Teslim olmak için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Yaşar İpek, adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, “Arkadaşlar ben tekrar söylüyorum; ben bu cezayı herhangi birine fiziki bir şiddet uyguladığım için çekmiyorum. Seren Hanım'a bunu yaptığım için burada değilim. Konuşma yasağını çıkardılar ve konuşma yasağının arkasında sürekli iddialarda, iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim şu anda böyle bir pozisyonu. Efendi efendi bitsin gitsin isterdim” dedi.

Tutuklandı

Açıklamanın ardından avukatıyla birlikte adliyeye girerek hakim huzuruna çıkarılan şarkıcı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürüldü.