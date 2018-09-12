Yasemin'den cesur poz!

Televizyon ekranlarından bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Yasemin Allen, zehirli olup, olmadığı belli olmayan yılanı boynuna doladı. Allen, cesaret isteyen bu anları, takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya paylaşımına "Silahlar, yılanlar ve vodka. Malezya Günlükleri" yorumunu yaptı.

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