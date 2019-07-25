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Yaşlanmamak için evlenmiyormuş!

Yaşlanmamak için evlenmiyormuş!

Yaşlanmamak için evlenmiyormuş!

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Şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz akşam İstinye'de bulunan bir AVM'de görüntülendi.

Konserleri için giyim ve aksesuar alışverişine çıktığını söyleyen Yener, evlilikle ilgili sorulara, “Beni bir türlü evlendiremediniz. Ben de genç kalmak ve yaşlanmamak için evlenmiyorum” diyerek güldürdü. 

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