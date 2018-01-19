YAŞLI ÇİFT EVSİZ KALDI!

Malul gazi, 84 yaşındaki Özdemir Kefil ile 74 yaşındaki eşi Ayten Kefil’in evi, gözlerinin önünde alev alev yandı ve yok oldu… Kefil çifti, yılların emeğini birkaç dakikada kaybetti

Malul gazi, 84 yaşındaki Özdemir Kefil ile 74 yaşındaki eşi Ayten Kefil’in evi, gözlerinin önünde alev alev yandı ve yok oldu… Kefil çifti, yılların emeğini birkaç dakikada kaybetti

Mehmet KARA

Lefkoşa Küçükkaymaklı’da, dün sabah erken saatlerinde gaz yağıyla çalışan sobadan çıkan yangın, malul gazi 84 yaşındaki Özdemir Kefil ile eşi 74 yaşındaki Ayten Kefil’i evsiz bıraktı.

Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan Kefil çifti ile evde bulunan iki torunu, ölümden döndü. Yaşlı çift, büyük emeklerle kurdukları yuvalarını bir kıvılcımla başlayıp her yeri saran alevler sonucu kaybetti.

Savaşta sol gözünü kaybeden Özdemir Kefil, daha önceki gün düzenlenen törende “gazi madalyası” almıştı. Bu gururunu doyasıya yaşayamayan Kefil, evinin yok olmasıyla yıkıldı.

Yangını gözyaşlarıyla izleyen bazı bölge sakinleri, “Yaşlı çift ile iki torunu kara kışta evsiz kaldı” ifadelerini kullanarak yetkililere ve yardımseverlere yardım çağrısında bulundu.

Müdahale etmeye çalıştılar ama olmadı

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre yangın, saat 03.30’da, Çaldıran Yolu Sokak’ta bulunan ikametgâhta, gaz yağıyla çalışan sobanın söndürülmek için odadan dışarıya çıkarıldığı sırada bahçede bulunan koltuğa temas etmesi sonucu çıktı.

Ev sakinleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etse de başarılı olamadı. Alevler bir anda binayı sardı.

Kısa aralıklarla patlamaların da yaşandığı yangında ihbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekibi, alevlere müdahale etti.

Ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çabası sonucu kontrol altına alındı, ardından uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu ikametgâhın mutfak ve yatak odası kısmı tamamen, ikametgâhın salon kısmında bulunan televizyonlar, yardımcı mutfakta bulunan bir adet buzdolabı, bir adet su sebili, ikametgâhta yer alan üç klima ünitesi, iki vantilatör, beş adet gaz tüpü, 6 plastik sandalye kısmen yanarak, ikametgâhın tüm elektrik sistemi zarar gördü.

Kıbrıs