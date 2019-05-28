Yasmin Erbil'den olay yaratan bikini pozu!
Yasmin Erbil'den olay yaratan bikini pozu!
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, bikinili paylaşımıyla havuz sezonunu açtı.
Geçtiğimiz yılın son aylarını yoğun bakımda geçiren ve hala tedavisi devam edem mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, havuz başından yaptığı bikinili paylaşımla adından söz ettirdi.
SUNUCULUKTAKİ PERFORMANSIYLA BEĞENİLDİ
Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında sunuculuğa başlayan Yasmin Erbil, gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Düzgün diksiyonuyla Okan Bayülgen'den övgü alan genç sunucu havuz sezonunu açtı.
Erbil, mavi bikinisiyle havuz başında cesur poz vererek takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Etiketler : Yasemin Erbil, bikinili paylaşım
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