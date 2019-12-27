YATAK ODASINDAKİ PARAYI ÇALDILAR!

24.12.2019 tarihinde, Akçay’da Hüseyin SADIKOĞLU’nun ikametgahının yatak odası içerisinde muhafaza edilen 120.000 TL nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında yürütülen ileri soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen B.D.(K-36) ve V.A.(E-33) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.