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  3. YATAK ODASINDAN CANLI YAYIN YAPINCA...

YATAK ODASINDAN CANLI YAYIN YAPINCA...

YATAK ODASINDAN CANLI YAYIN YAPINCA... 1111

Videonun sahibi, Güney Afrikalı pop star Babes Wodumo.

Gerçek adı Bongekile Simelane, yatak odasında sevgilisinin saldırısına uğradı.