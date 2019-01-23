YATAK ODASINDAN ÇIKTI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da evinde 2 adet canlı mermi bulunan Serdar Özkan, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Mağusa’da bir polis ekibi tarafından evinde yapılan aramada 2 adet canlı mermi bulunan zanlı Serdar Özkan, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Özkan, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Yatak odasında 2 adet mermi

Meselenin tahkikat memuru, 10 Ocak 2019 tarihinde Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlı Serdar Özkan’a ait evde yapılan aramada, yatak odasında 2 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, 14 Ekim 2017 tarihinde Mağusa’da işlediği vahim zarar meselesi ile ilgili olarak teminata bağlı olan zanlı Özkan’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Serdar Özkan’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.