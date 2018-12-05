Yatak pozuyla dalga geçti!

Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen'i eşine doğum günü sürprizi olarak yatakta kahvaltı hazırlamasını tiye alarak yatakta ekmek kızartma makinesiyle poz verdi.

Kanal D'de yayınlanan 2. sayfada yer alan habere göre, Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine giren Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen'in eşinin yatak pozu ile dalga geçti.

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a doğum günü sürprizi olarak hazırladığı kahvaltı anının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca olay olmuştu. 2. sayfada yer alan habere göre, Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine giren Yunus Günçe, yatakta kahvaltı pozu verdi. Pişmemiş yumurtalar, maydanoz demeti ve ekmek kızartma makinesiyle yatağa giren Günçe, bu pozuyla adeta Yeşilmen'i tiye aldı.