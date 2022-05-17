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  3. Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi

Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi

Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde ikamet eden Julie ve Jimmy Johnson çifti, hayatları boyunca unutamayacakları bir olay yaşadı. Gece karısıyla birlikte yatmak amacıyla odaya giden Jimmy, karısına sarılmak istedi. Fakat bu sırada karısı yerinde yataktaki köpekle göz göze gelince hayatının şokunu yaşadı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde ikamet eden Julie ve Jimmy çifti, sıradan zannettikleri günün sonunda hayatlarının en büyük şoklarından birini yaşadı. 

GECE UYUMAYA GİTTİ

Jimmy, televizyon karşısında biraz vakit geçirdikten sonra uyumaya karar verdi. Eşinin yanında olmaması nedeniyle uyuduğunu zanneden Jimmy, yatağa gittiğinde eşinin uyuduğunu düşündü.

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YANINA KIVRILIP SARILDI

Uykulu olmasının da etkisiyle hemen yatağa kıvrılan ve eşine sarılan Jimy, karısı sandığı şeyin bir anda kendisine dönmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Çünkü adamın yanında yatan karısı değil, bir köpekti.

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CAMDAN GİRMİŞ

Hemen eşi Julie'yi çağıran Jimmy, neler olduğunu sordu. Köpeğin kendi köpekleri ya da civardan bir köpek olmadığını belirleyen çift, ayrıca camın açık olduğunu fark etti.

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SAHİBİNİ ARIYORLAR

Çift, şimdi gizemli şekilde evlerine giren köpeğin sahibini arıyor. Facebook'a verilen ilana çok sayıda yorum yapıldı fakat köpeğin sahibi ortaya çıkmadı.

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