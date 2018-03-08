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Yataktan fotoğraf paylaşınca...

Yataktan fotoğraf paylaşınca...

Kriz çıktı!

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yatakta fotoğraf çeken Meltem, sosyal medyadan paylaşım yapınca Haluk çıldırıyor.

Pazar akşamları yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
 
FOTOĞRAF KRİZİ
 
Yatakta Haluk'la fotoğraf çeken Meltem, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Fotoğrafın sosyal medyaya konduğunu gören Haluk bu duruma kızıyor. Meltem ise "Ben bir yere koymadım" diyerek çıkışıyor.

 

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