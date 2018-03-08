Yataktan fotoğraf paylaşınca...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yatakta fotoğraf çeken Meltem, sosyal medyadan paylaşım yapınca Haluk çıldırıyor.

Pazar akşamları yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

FOTOĞRAF KRİZİ