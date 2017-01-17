YATARAK KİLOLARINIZA VEDA EDİN

Kilo vermek için gezmediğiniz spor salonu ve uygulamadığınız diyet kalmadı öyle değil mi? Evet dediğinizi duyar gibiyiz.



Öyleyse kilo vermek için kendinizi aç bırakmanıza gerek yok. Üstelik egzersiz yapmadan, kendinizi yormadan terlemeden kilo verebilmeniz mümkün.

Yatmadan önce yapacağınız bir takım değişiklikler kilo vermenizi sağlayabilir. İşte sizlere metabolizmanızı yatarken bile çalıştıracak ve uykunuzda kilo vermenizi sağlayacak 5 önemli bilgi…

Egzersiz:

Yatmadan önce ağır egzersizler yapmamaya özen gösterin. Kalp ritminizi hızlandırır ve uyumanızı zorlaştırır. Yapacağınız egzersizlerin sizi rahatlatıcı etkisi olmasına özen gösterin. Sert ve yorucu egzersizler yerine yoga ve meditasyon yöntemlerini deneyin.