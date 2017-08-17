YATARKEN BAŞUCUNUZA SU KOYMAYIN!

Uzmanlar yatarken başucumuza su koymama konusunda uyarırken, olası tehlikeleri sıralıyor…

Gece yatmadan evvel başucumuza koyduğumuz su tehlike saçıyor. Uzmanlar yatarken başucumuza su koymama konusunda uyarırken, olası tehlikeleri sıralıyor…

Kimyasal yapısı ve tadı değişiyor

Gece boyunca odada açık halde bulunan suyun hem tadı hem yapısı değişiyor. Bunun sebebi; tüm gece havayla temas halinde olan suyun toz partikülleri ve hava ile taşınan bakterilerle dolması...

Suyla birlikte vücudumuza bakteriler giriyor

Su, açıkta bırakıldığı zaman karbondioksiti içine emiyor. Suyla karbondioksit birleştiğinde ise, suyun kimyasal yapısı değişime uğruyor. Aynı zamanda bu durum suyun pH seviyesini düşürüyor ve suyun tadı da değişime uğruyor.

Ne yapmalıyız?

Bir gece boyunca açıkta duran suyu içtiğinizde bakteriler de suyla birlikte hızla vücudunuza giriyor ve sağlığınız için büyük bir tehdit oluşturuyor