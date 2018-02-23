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YAVRU EŞEK KUYUYA DÜŞTÜ!

YAVRU EŞEK KUYUYA DÜŞTÜ!

Kuyuya düşen yavru eşek kurtarıldı!

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İskele’de bir evin açık kalan kuyusuna düşen yavru eşek kurtarıldı.

İskele’de bir evin açık kalan kuyusuna düşen yavru eşek kurtarıldı. İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine İskele’ye bağlı Ardahan Köyü'ne giden İskele İtfaiye Şubesi ile İskele Belediyesi personeli, başarılı bir kurtarma operasyonuna imza attılar.

İskele Belediyesi’ne ait iş makinesi ile titiz bir çalışma yürüten ekipler, yoğun uğraşlar sonucu, 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru eşeği, yara almadan çıkarmayı başardılar.

Yenidüzen

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