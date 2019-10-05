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YAVUZ, FATİH'İ SELAMLADI!

YAVUZ, FATİH'İ SELAMLADI!

Yavuz Fatih’i selamladı

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Yavuz sondaj gemisi sondaj gerçekleştireceği Güzelyurt 1 kuyusuna vardı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter mesajında, Yavuz sondaj gemisinin, Doğu Akdeniz’de Finike-1 kuyusunda faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj gemisini selamlama fotoğrafına yer verdi.

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