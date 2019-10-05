YAVUZ, FATİH'İ SELAMLADI!
Yavuz Fatih’i selamladı
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Yavuz sondaj gemisi sondaj gerçekleştireceği Güzelyurt 1 kuyusuna vardı.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter mesajında, Yavuz sondaj gemisinin, Doğu Akdeniz’de Finike-1 kuyusunda faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj gemisini selamlama fotoğrafına yer verdi.
Etiketler : Yavuz sondaj gemisi, Güzelyurt 1 kuyusu, Fatih sondaj gemisi
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