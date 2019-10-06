Yavuz ve Fatih ilk kez bir arada

Doğu Akdeniz’de enerji kaynağı arayışlarını sürdüren Türkiye’nin iki deniz platformu ilk kez bir arada görüntülendi. Dokuz ülkenin savaş gemilerinin boy gösterdiği bölgede devriye gezen TCG Gaziantep ve TCG Oruçreis fırkateyleri Fatih ve Yavuz’a eşlik ederken Seahawk helikopteri dört gemilik filoyu görüntüledi.

Çok uluslu enerji şirketlerinin akın ettiği Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin beş ülkeyle yaptığı anlaşmalar sonrası gerilim artarken, Türkiye’nin kararlı tutumu devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıldır bölgede olan Fatih enerji platformuna destek olmak için gönderilen Yavuz’un gerekli ön araştırmaları yaptığı, ilk sondaja başlayacağı duyuruldu. Türkiye ve KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının bulunduğu alanlarda sondaj yapmaları planlanan iki gemiye Türk Deniz Kuvvetleri sürekli refakat ediyor. Herhangi bir saldırı karşısında gemileri korumakla tam yetkili fırkateyn, korvet, hücumbot ya da denizaltılar 24 saat bölgede varlığını sürdürüyor.

Tam donanımlı TCG Gaziantep ve TCG Oruçreis fırkateynleri, iki enerji gemisine refakat etti. Fırkateynden havalanan Seahawk savaş helikopteri iki savaş gemisi ve iki enerji platformundan oluşan filoyu görüntüledi. Hava savunma sistemleriyle donatılan fırkateynlerin yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri’nin refakat görevini denizaltı, SİHA, deniz karakol uçakları ve helikopterleriyle sürdürdüğü vurgulandı.

‘Çok yerinde bir adım’

Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, “Doğu Akdeniz’de iki enerji platformu ile hidrokarbon arayışımızın sürmesi çok yerinde bir adım. KKTC ve Türkiye’nin haklarını korumak için atılan bu adım gerekliydi. Kıbrıs Rum tarafı Türkiye’nin bölge ülkeleriyle yaşadığı sorunları fırsat bilerek ‘oldu bitti’ yapmak istiyor. Ama Türkiye bunun farkında. Rahmetli devlet adamı Rauf Denktaş, ‘Allah, Rumlardan Yunanlılardan razı olsun. Onların fanatizmi bizi dinç tutar, ne yapmamız gerektiğini öğretir’ derdi. Evet, Türkiye bu fanatizm karşısında ne yapması gerektiğini öğrendi ama diplomasiyle desteklenmesi gerekli. Bölge ülkeleriyle aşırı sorunlu görünmemiz Rum-Yunan tarafını cesaretlendiriyor. Mısır ile hemen İsrail ile kademeli olarak ilişkilerimizi normalleştirmeliyiz” dedi.

Güzelyurt-1 alanına ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını bildirdi. Dönmez, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah” dedi. Yazılı Seyir Uyarı Sistemi’ne göre, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’de Ocak 2020’ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.