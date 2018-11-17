YAYA GEÇİDİ VE DURAK İPTALİ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Haspolat-Taşkent kavşağı olarak bilinen çemberin hemen batısında bulunan yaya geçidi ve durağın iptalinin ardından alınan önlemler ve alternatiflerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, “Lefkoşa-Mağusa yolu üzerinde “Haspolat-Taşkent kavşağı” olarak bilinen çemberin hemen batısında bulunan ve açılmasıyla birlikte kamuoyunun tepkisine neden olan yaya geçidi ve durak, yaşanan son kazanın ardından, daha üzücü bir olayın meydana gelmesini önlemek amacıyla iptal edilmişti. Bu noktada yolun karşısına geçmek isteyen yayalar için kalıcı çözümler arasında en etkini olan üst geçit yapımı tamamlanana kadar, önlemlerle birlikte bir dizi alternatif geliştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayalar için kalıcı çözümler arasında en etkini olan üst geçit yapımı tamamlanana kadar, önlemlerle birlikte bir dizi alternatif geliştirildiği kaydedilen açıklamada, bakanlığın, yaya geçidi ve durağın kaldırılması kararını alırken, halihazırda aynı noktada bulunan alt geçidin bir alternatif olarak durduğunun bilinciyle hareket ettiği belirtildi.

İlk etapta yolun karşısına geçmek için kullanılabilecek bir alternatif olarak duran alt geçitte, trafik düzenlemesi ve yayaların daha rahat geçmesine olanak sağlamak için kaldırım genişletilmesi için düğmeye basıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Karayolları Dairesi, dün gerçekleştirdiği çalışmalarla alt geçitte oto korkuluk çakımını tamamlarken, trafiği de, Taşkent yolundan Lefkoşa-Gazimağusa yolu istikametini “tek yön” yapma suretiyle düzenledi. Bu düzenlemeyle birlikte Haspolat’ın Lefkoşa-Mağusa yolu ile bağlantı güzergahlarından biri olan Zafer Caddesi’nin alt geçitten gelen yol ile kesiştiği T noktasına, alt geçit istikametinde yolun sağ ve soluna “tek yol” işareti konulurken, karşıya da “sağa dönülmez” ve “mecburi sol” levhaları yerleştirildi. Buna ek olarak önümüzdeki günlerde alt geçitte yapılacak kaldırım genişletmesi ve ışıklandırılma UKÜ tarafından üstlenilecek. UKÜ ayrıca alt geçidin idamesini üstlenirken, öğrencilerin Haspolat’ın girişinde bulunan apartmanlara ulaşımı kolaylaştırmak için üniversite kampüsünden söz konusu noktaya mekik servisi başlattı. Yayaların can güvenliği için Lefkoşa-Gazimağusa yolundan kaldırılan yaya geçidinin olduğu yere ulaşımı engellemek için açık olan oto korkuluklar kapatılarak telleme yapıldı ve yayaların, o noktadan yolun karşısına geçmemeleri konusunda uyarı içeren ve alt geçide yönlendirme yapan Türkçe ve İngilizce yazı konuldu. “

Haspolat-Taşkent kavşağının batısında, Lefkoşa istikametinde bulunan ve iptal edilen durak yerine, çemberden Taşkent istikametine giderken alt geçide inen yoldan önce, yolun sol kısmına yeni bir durak yapıldığı belirtilen açıklamada, bu bölgeden Lefkoşa’ya gidecek yayalar için, Gazimağusa-Lefkoşa seferini yapan otobüs işletmelerinin, Haspolat çemberinden Taşkent yoluna girerek duraktan yolcu alabilecekleri ve buradan alt geçidi kullanarak yeniden Lefkoşa istikametine yönelebilecekleri konusunda bilgilendirildiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında durağın düzenlemesi, parke taşı ve bordür döşenmesinin Değirmenlik Belediyesi tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Tüm bu gelişmeler ışığında basın ve sosyal medyada ‘Yaya geçidi kaldırıldı, telleme yapıldı ancak alternatif üretilmedi’ şeklinde devam eden eleştirileri anlayışla karşılamakla birlikte bu tür yorumların gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz” denildi.

Yolun karşısına geçmek durumunda olan yayaların, kendi can güvenlikleri için alt geçit ve diğer alternatifleri kullanmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, kaldırılan yaya geçidinin olduğu noktayı tüm uyarılara rağmen ısrarla kullanmak amacıyla Bakanlığın koymuş olduğu engellere zarar verenlerin, tespit edilmeleri halinde haklarında “kamu malına zarar vermekten yasal işlem” başlatılacağı ifade edildi.