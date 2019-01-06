Yaya geçidinde iki çocuğa araba çarptı

Girne’de Şaban Aygın aracı ile yaya geçidi üzerinden yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 22.20 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (183 Mlg) seyreden 45 yaşındaki Şaban Aygın yönetimindeki LU 444 plakalı pick up araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde bulunan yaya geçidi üzerinden yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Girne’de sakin 16 yaşındaki Derin Hürdeniz ile 16 yaşındaki Ata Necati Taşkın’a aracının ön kısmı ile çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya Derin Hürdeniz ve Ata Necati Taşkın kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek hastanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinden sonra muhtelif yerlerinde kesiler olması nedeni ile cerrahi servisine müsaade altına alındılar.

Araç sürücüsü Şaban Aygın, bu sabah Girne Kaza Mahkemesine Çıkarıldı. Mahkeme, zanlının iki gün poliste tutuklu kalmasına emri verdi.