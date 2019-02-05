YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ÇARPTI!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Lefkoşa’nın Girne Kapısı yakınlarında aracın çarptığı Zimbabwe uyruklu genç yaralandı

Lefkoşa’nın Girne Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde yaya geçidinde meydana gelen yaya kazasında yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Kaza dün saat 18:45 sıralarında meydana geldi. Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, 25 yaşındaki Hüseyin Özgenler, yönetimindeki KT 280 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Zimbabwe uyruklu 24 yaşındaki Mzıwakhıwe Moyo'ya çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Mzıwakhıwe MOYO kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.



