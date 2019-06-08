Yayın tarihi belli oldu!

Aşk- Memnu’nun tekrar bölümlerinin tarihi belli oldu

Bir döneme damga vuran Aşk- Memnu dizisinin tekrar bölümlerinin tarihi belli oldu. 79 bölüm boyunca zirveden inmeyen Aşk- Memnu, yeniden izleyicilerle buluşacak. Peki, Aşk- Memnu’nun tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Dillere destan bir yasak aşk ve çevresinde gelişen türlü olaylar... Kanal D'nin Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizisi Aşk-ı Memnu, 10 Haziran Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.45'te Kanal D'de!



Aşk yeniden canlanıyor! Tutku yeniden ateşleniyor! Aşk-ı Memnu, heyecan dolu bölümleriyle 10 Haziran Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.45'te Kanal D'de!