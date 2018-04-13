Kanal D 13 Nisan Cuma Arka Sokaklar 477.yeni bölüm neden yok? Kanal D Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü yayın akışından çıkardı.

Kanal D'nin yıllara direnen dizisi Arka Sokaklar dizisini 13 Nisan akşamı yani bu akşam bekleyen izleyici yayın akışını görür görmez şoke oldu. Kanal D, Arka Sokaklar 477.yeni bölümünü yayından kaldırıldı. Arka Sokaklar'ın 477.yeni bölümü Hüsnü Çoban'ın her iki oğlunun hapse girmesi nedeniyle seyirdi tarafından merak bekleniyordu ancak Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine kolaj bölümü konuldu. Nedeninin Kanal D'nin 21.30'da yayın akışına eklediği Miraç Kandili Özel programı olduğu belirtiliyor. Dizi önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR 477.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Arka Sokaklar 477. Bölüm Fragmanı yayında! Tekin, cinayetten gözaltına alınıyor! Metin, kardeşi için hayatını tehlikeye atıyor! Tekin'in adı cinayet soruşturmasında yer aldığını duyan Mesut, çok öfkelidir. Tekin ise ne olduğunu anlamakta güçlük çeker.

Zeliha, kardeşinin gözaltına alındığını öğrenerek aileye haberi veren isim olur. Tekin'in durumuyla ilgili Hüsnü üzerindeki tüm yetkiler alınır. Savcı, Tekin'in suçlu olduğu konusunda oldukça kararlıdır. Ekibin ise bu durumda elleri kolları bağlı durumdadır.