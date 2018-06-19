Yaz aşkının ispatı!

Oyuncu Merve Boluğur (30) ile iş adamı Hakan Sabancı’nın (27) Bodrum’da başlayan aşkı belgelendi

Taze aşıklar önceki gün Türkbükü’nde plaj partisine katıldı. Mekandan beraber ayrılan ikili, Sabancı’nın teknesinin yolunu tuttu. Siyah mayosunun üzerine siyah pareo giyen Boluğur’a bota binerken görevliler yardım etti.

Çift teknede arkadaş grubuyla denizin ve güneşin tadını çıkardı. Merve Boluğur ve Hakan Sabancı, geçen cumartesi Yalıkavak’ta bir kulüpte etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden öpüşmüştü.