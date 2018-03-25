YAZ SAATİ UYGULAMASI BAŞLADI.

Kış saati uygulaması sona erdi.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, saatlerin 1 saat ileri alınması saat 03.00’te gerçekleştirildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan yaz saati uygulaması, 28 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

28 Ekim Pazar günü saat 04.00’te, saatler 1 saat geri alınacak.

KKTC'de Şu an saat kaç?

TELEFONLARIN SAAT AYARLARI NASIL YAPILIR?

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına girin. Ayarlar kısmında 'Tarih ve Saat' bölümünü bulun ve girin. Yan ekranda görülen "Otomatik Tarih ve Saat" ile "Otomatik Saat Dilimi" ayarlarını aktif durumdan pasif duruma getirebilirsiniz.

İOS YANİ İPHONE TELEFONLAR İÇİN

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına gelin. Genel Kısmını seçin. Genel kısmında Tarih ve Saat bölümünü bulun. Tarih ve Saat bölümünde "Otomatik Ayarla" kısmını bulun ve onu devre dışı bırakabilirsiniz.

BİLGİSAYARLAR (WİNDOWS 10 İÇİN)

Masaüstü'nde altta bulunan görev çubuğu'nda Saat ve Tarihin yazdığı kısma sağ tıklayın. Tarih ve Saat Ayarla bölümünü bulun. "Saati otomatik olarak ayarla" bölümünü devre dışı bırakın. Hemen Altında bulunan "Saat Dilimini otomatik olarak ayarla" bölümünü de devre dışı bırakabilirsiniz.