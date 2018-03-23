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YAZ SAATİ UYGULAMASI BAŞLIYOR!

YAZ SAATİ UYGULAMASI BAŞLIYOR!

O tarihte saatler ileri alınıyor!

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Başbakan Tufan Erhürman, basını bilgilendirme toplantısında yaz saati uygulamasıyla ilgili Bakanlar Kurulu’nda karar alınacağını açıkladı.

Erhürman, Cumartesi günü Bakanlar Kurulu’nda yaz saati uygulamasıyla ilgili karar alınacağını açıkladı. Erhürman saatlerin 25 Mart Pazar günü bir saat ileri alınacağını belirtti.

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