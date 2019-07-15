YAZA MERHABA PANAYIRI SONA ERDİ

Yenierenköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Panayırı dün akşam sevilen sanatçı Buray’ın verdiği muhteşem konser ile sona erdi.

10 Temmuz da başlayan panayırın son etkinliği sevilen sanatçı Buray’ın i konseri oldu.

Konser öncesi BRT’ye konuşan sanatçı, büyüdüğü beldede konser vermenin heyecanını yaşadığını ifade ederek, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden katırcı ailesine de Allah’tan rahmet diledi.

Konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendiren sanatçı, “Mağusa Limanı” isimli şarkıyı da Katırcı ailesinin anısına hitaben söyledi.

Kalabalık bir hayran kitlesinin izlediği konserde gençler sanatçının tüm şarkılarına eşlik etti.