YAZIK BU İNSANLARA!

1974’te Rum katliamına maruz kalan Taşkentliler, şimdi de tüm birikimlerinin köy kooperatifinde batırılmasının acısını yaşıyor

Aytuğ TÜRKKAN

Eski adıyla Dohni, şimdiki adıyla Taşkent köyünün sakinleri 14 Ağustos 1974’te büyük bir katliama maruz kaldı. Köyün tüm erkekleri, hatta çocuk denecek yaştakiler, EOKA teroristleri tarafından toplanıp, ıssız bir yere götürülmüş ve topluca katledilmişti...

Yaşanan büyük acıdan sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde, Beşparmakların eteğindeki köye yerleştirilen Taşkentliler, geçtiğimiz yıl içinde bir başka acı olayla yüzleşti. Yemelerinden, içmelerinden keserek, gelecek için briktirdikleri paraları köy kooperatifine yatıran Taşkent sakinleri, geçtiğimiz yıl Ocak ayında kooperatifte toplanan paranın buharlaştığını öğrendi. Yapılan tüm şikayetlere karşın, aradan geçen uzun sürede ne kooperatif çalışanları yargılandı, ne de Şirketler Mukayyitliği hesaba çekildi.

Denetim sonuçları gizlendi

Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özyıldırım, Diyalog’a yaptığı açıklamada, eski yönetim döneminde 2 milyon 604 bin TL’nin ortadan kaybolduğunu, 300 bin liranın da yasa dışı kredi olarak dağıtıldığının ortaya çıktığını anlattı.

Özyıldırım, denetim sonuçlarının kendilerinden gizlendiğini belirtirken, köy muhtarı Durmuş Aşandır, yaşanan vurgun olayında Şirketler Mukayitliği’nin ciddi ihmallerinin olduğunu iddia etti.

Köy Kooperatifine ‘Kefen parası’ olarak yatırım yapan şehit eşi ve annesi Cemaliye Şöferer, Diyalog aracılığıyla yetkililere seslenerek “Öldüğüm zaman mezarımı kim yapacak?” diye sordu.

Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özyıldırım, yaşananları şöyle özetledi:

“2016 kasım ayında yönetime geldik. Kooperatifi devraldık. Ertesi gün mukayyitliğe gittim, kooperatif ile ilgili dökümanları istedim. Yarım yamalak verdiler. Ancak denetim raporu bizden gizlendi. Vermediler bize. Burada yazan şuydu; “yapılan denetim sonunca eksik senetlerin olduğu, verilen süreye rağmen eksik senetlerin tamamlanmadığı ve 22 Ocak 2017’de yeniden denetime gelineceği yazıyordu. Hesapları inceleyince dedik ki mukayyitliğe “gelip bizi denetleyin” çünkü biz bazı aksilikler gördük. 2-3 kez gittik ama olmadı. Eski yönetim kurulu başkanı bize bu raporun varlığını anlattı. Talep edip aldık. Okuduk. 22 Ocak’ta denetlemeye gelmeyinceler, 23 Ocak’ta yazılı talepte bulunduk ve dedik ki “gelip bizi denetleyin.” Gelip denetime aldılar ve mart ayında denetim başladı.

Dönemin sekreteri önce izlenmeye alındı, haziran ayında da görevden uzaklaştırıldı. Hesaplar incelendi ve 2 milyon 604 TL açık olduğu 300 kusur bin TL de gayrı yasal kredi dağıtımı yapıldığı bize söylendi. Başbakanlık’a, Polis Genel Müdürlüğü ve Ombudsman’a gittik. Bizim talebimiz konunun bir an önce sonuçlanmasıdır. Mukayyitlik gerekli araştırmayı tamamlamış ve Polise devretmiş durumdadır. Bildiğimiz dosya polis tarafından inceleniyor. Bundan sonra polisin ilgili üyelerle bire bir istişare geçerek konunun yargıya gideceğini biliyoruz.“

Aşandır: Sorumlu Şirketler Mukayyitliği’dir

Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır kooperatifte yaşananlarla ilgili bilgiler verdi:

“Kooperatifimiz geçen yıl yapılan genel kurulda şirketler mukayyitlerinden müfettişler geldi ve dedi ki “her şey tamamdır”. Burada yönetim değişti 6 ay sonra baktık ki Taşkent Kooperatifi batmış. Şirketler Mukayyitliği’nde toplantı yapıldı, ben de gittim. Ben Namık beye dedim ki; “bu kooperatifin batmasında sadece bizim şirket sekreter sorumlu değil birinci sorumlu şirketler mukayyitliğidir” Denetledi ve bize dedi ki “tamamdır” sonra da öğreniyoruz ki paralar kayıp. Böyle şey olmaz. Mukayyittir birinci sorumludur. Bu kadar zamanda insanlara bir cevap verilmesi gerekir. 1 yıl oluyor insanlara hiçbir şey söylemiyorlar. Ne olacak bu paralar?”

Mağdurlar isyan etti

Bir çok Taşkent sakini mağdur durumda. Diyalog’a konuşan mağdurlar bir an önce sorunun çözülmesini ve paralarına kavuşmak istediklerini ifade etti

Cemaliye Şoförer

“Ben yaşlı bir kadınım.. Şehit ailesi olarak aldığım parayı kooperatife yatırdım. Bugün var yarın yokum… Çocuklarıma yük olmamak için bu parayı yatırdım kooperatife, beni gömüp mezarımı yapsınlar diye. Ama paramız gitti. 9 ay oldu kimse bir şey söylemedi. Bu sorunu çözsünler! Daha önce PEYAK’a para koyduydum o battı, sonra aldık buraya koyduk bu da battı.”

Nesrin Karataç

“Kooperatife yatırdığımız paraları alamıyoruz. Benim oğlum ev alacak bu paraya ihtiyacım var, ev bitti bu parayı vermemiz lazım müteahhide ama alamıyoruz paramızı. Parayı veremediğimiz için evi alamıyoruz. Kime sorsak cevap alamıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Benim gibi çok köylü var bu durumda. Bu kayıp paraya ne oldu? Birileri bulsun ve biz de paramızı alalım.”

Mustafa Çakıcısoy

“Ben de para yatırdım çocuğumun geleceği için paramız kayboldu. Çocuğa araba aldık borç öderim. 3 bin TL maaşım var, bin 500 TL takside gider, bin TL çocuğun okul parası geriye kalan para ile ben nasıl geçineyim? Bu durum bizi çok büyük zora soktu. Ben faizi alırdım şimdi onu da alamam.. Ben ne yapyım, hırsızlık mı yapayım? Çocuğu okuldan mı alayım? Ne yapayım? Bana “Paran gözüküyor” diyorlar tamam da parayı kim çekti? Nasıl olur da

Mağdurlar isyan etti

Bir çok Taşkent sakini mağdur durumda. Diyalog’a konuşan mağdurlar bir an önce sorunun çözülmesini ve paralarına kavuşmak istediklerini ifade etti

Cemaliye Şoförer

“Ben yaşlı bir kadınım.. Şehit ailesi olarak aldığım parayı kooperatife yatırdım. Bugün var yarın yokum… Çocuklarıma yük olmamak için bu parayı yatırdım kooperatife, beni gömüp mezarımı yapsınlar diye. Ama paramız gitti. 9 ay oldu kimse bir şey söylemedi. Bu sorunu çözsünler! Daha önce PEYAK’a para koyduydum o battı, sonra aldık buraya koyduk bu da battı.”

Nesrin Karataç

“Kooperatife yatırdığımız paraları alamıyoruz. Benim oğlum ev alacak bu paraya ihtiyacım var, ev bitti bu parayı vermemiz lazım müteahhide ama alamıyoruz paramızı. Parayı veremediğimiz için evi alamıyoruz. Kime sorsak cevap alamıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Benim gibi çok köylü var bu durumda. Bu kayıp paraya ne oldu? Birileri bulsun ve biz de paramızı alalım.”

Mustafa Çakıcısoy

“Ben de para yatırdım çocuğumun geleceği için paramız kayboldu. Çocuğa araba aldık borç öderim. 3 bin TL maaşım var, bin 500 TL takside gider, bin TL çocuğun okul parası geriye kalan para ile ben nasıl geçineyim? Bu durum bizi çok büyük zora soktu. Ben faizi alırdım şimdi onu da alamam.. Ben ne yapyım, hırsızlık mı yapayım? Çocuğu okuldan mı alayım? Ne yapayım? Bana “Paran gözüküyor” diyorlar tamam da parayı kim çekti? Nasıl olur da

Mağdurlar isyan etti

Bir çok Taşkent sakini mağdur durumda. Diyalog’a konuşan mağdurlar bir an önce sorunun çözülmesini ve paralarına kavuşmak istediklerini ifade etti

Cemaliye Şoförer

“Ben yaşlı bir kadınım.. Şehit ailesi olarak aldığım parayı kooperatife yatırdım. Bugün var yarın yokum… Çocuklarıma yük olmamak için bu parayı yatırdım kooperatife, beni gömüp mezarımı yapsınlar diye. Ama paramız gitti. 9 ay oldu kimse bir şey söylemedi. Bu sorunu çözsünler! Daha önce PEYAK’a para koyduydum o battı, sonra aldık buraya koyduk bu da battı.”

Nesrin Karataç

“Kooperatife yatırdığımız paraları alamıyoruz. Benim oğlum ev alacak bu paraya ihtiyacım var, ev bitti bu parayı vermemiz lazım müteahhide ama alamıyoruz paramızı. Parayı veremediğimiz için evi alamıyoruz. Kime sorsak cevap alamıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Benim gibi çok köylü var bu durumda. Bu kayıp paraya ne oldu? Birileri bulsun ve biz de paramızı alalım.”

Mustafa Çakıcısoy

“Ben de para yatırdım çocuğumun geleceği için paramız kayboldu. Çocuğa araba aldık borç öderim. 3 bin TL maaşım var, bin 500 TL takside gider, bin TL çocuğun okul parası geriye kalan para ile ben nasıl geçineyim? Bu durum bizi çok büyük zora soktu. Ben faizi alırdım şimdi onu da alamam.. Ben ne yapyım, hırsızlık mı yapayım? Çocuğu okuldan mı alayım? Ne yapayım? Bana “Paran gözüküyor” diyorlar tamam da parayı kim çekti? Nasıl olur da parayı kimin çektiği görünmüyor? Zaten 1 yıl oluyor yaşıyoruz bunu şimdi en az 1 yıl daha mı gidecek poliste yargıda… Biz ne yapacağız? Biz paramızın ödenmesini istiyoruz. Kimse bize bilgi de vermiyor. Köylü de sindi.. Toplanıp gidip eylem filan yapmamız gerekiyor, birlik olmamız lazım. İcap ederse çadır kuralım”

Diyalog