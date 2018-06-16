"YAZILANLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA VE ÇARPITMAKTADIR."

AKEL Basın Bürosu “Avrupa Vatandaşlık Ödülü” hakkında ortaya çıkan tartışmaları sonrası basın açıklaması yaptı.

“Avrupa Vatandaşlık Ödülü” Hakkında AKEL Basın Bürosu’nun Açıklaması aşağıdaki gibidir;

Bu yılki “Avrupa Vatandaşlık Ödülü” konusuyla ilgili olarak çeşitli tartışmalar gündeme geldiğinden ve bir takım meseleler isteyerek ya da istemeden çarpıtıldığından bazı şeylerin netleştirilmesi iyi olacaktır.

AKEL Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilleri bu yıl söz konusu ödül için İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi’ni önerdiler. Nitekim Avrupa Parlamentosu’nun Dilekçeler Komitesi’nin kapalı kenti kısa bir süre önce ziyaret etmesiyle de Mağusa konusu yine gündeme gelmişti.

AKEL AP Milletvekilleri Şener Levent’in adaylığına ne herhangi bir itirazda bulundular, ne de karşı çıktılar. Şener Levent’in adaylığına dair Kıbrıslı AP Milletvekilleri arasında sözde gerilimler ya da yoğun anlaşmazlık yaşandığı hakkında bugünlerde denilenler ve yazılanlar gerçeği yansıtmamakta ve çarpıtmaktadır.

Söz konusu ödül, ortaya koydukları çabalarda Avrupa kimliğinin güçlendirilmesine ve AB Temel Haklar Şartı’ndan kaynaklanan değerlerin savunulmasına yönelik olarak da önemli çalışmalarıyla öne çıkan bireylere ya da kolektif yapılara (Avrupa düzeyinde kurumsallaştırılmış kriterler temelinde) Avrupa Parlamentosu tarafından her yıl verilmektedir.

Her Avrupa Parlamentosu Milletvekili ülkesinden bir aday önerebilmektedir. Her ülkeden bir ya da daha fazla kişi ödüllendirilebilmektedir ve aynı yıl Kıbrıs’tan birden fazla adayın ödüle layık görüldüğü de bir kaç kez oldu. Örneğin 2014’te söz konusu ödül araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ ile şair Mihalis Hristofidis’e ve 2016’da sendikacı Şener Elcil ile Kolossi’deki Apostolos Lukas Lisesi’ne verilmiştir.

İzlenen prosedüre göre, her ülkenin AP Milletvekillerinin ortak öneride bulunmaları şart değildir. Bu yıl da bu oldu. Kıbrıslı AP Milletvekilleri tarafından gazeteci Şener Levent’in ve İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi’nin adaylıkları önerildi ve Ödül Komitesi iki öneriyi de onayladı. Üstelik iki adayın da bir ödülü paylaşmasını değil, her birine ayrı ödül verilmesini onayladı.

AKEL Avrupa Vatandaşlık Ödülü’yle ödüllendirilen ve kendilerine verilecek ödülü layıkıyla onurlandırmaya çağrılan hem İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi’ni, hem gazeteci Şener Levent’i aynı şekilde tebrik etmektedir.