YDP'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ulaş, yazılı bir açıklamayla partiden istifasını kamuoyu ile paylaştı.

Ulaş, istifa açıklamasını ‘geç kalmış bir istifa’ şeklinde tanımlayarak söz konusu istifasını 2018 genel seçimlerinden önce vermek istediğini fakat partinin seçim barajının altında kalmaması için istifasını ertelediğini ifade etti.

YDP içerisinde ‘demokratik ve samimi’ havadan eser kalmadığını savunan Ulaş, partinin “tam anlamıyla birkaç kişinin tam egemenliğine geçtiğini” savundu.

Aldığı duyumlar doğrultusunda partinin başka partilerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve parti üyelerinin bu durum hakkında bilgilendirilmediğini savunan Ulaş, birtakım kararlar alındıktan sonra partiye bir şeylerin kabul ettirildiğini iddia etti.

Ulaş’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Geç kalmış bir istifa...

Bu istifayı 2018 genel seçimlerin içinde yapmam gerekiyordu. Çünkü o seçimlerde hem milletvekili adayı hem de partinin ileri gelenlerinden biri bir başka parti ile karma oy konusunda konuştuğu ve/veya pazarlık yaptığı söylenmişti.

Peki neden o dönem istifa etmedim?

O sırada istifa etsem parti barajı geçemeyecek ve gerek aday arkadaşlar gerekse de bu partiye oy veren, gönül bağlayan cefakâr halkımız beni suçlayacaktı ve seçimden sonra bu iş halledilir o kişi disipline verilir sorun çözülür değecekti.

Barajı geçince parti bu konular hiç gündeme gelmediği gibi, parti tam anlamıyla birkaç kişinin tam egemenliğine geçmiş, partinin kuruluş dönemindeki demokratik ve samimi havadan eser kalmamıştır.

İki yıldır Alayköy’de örgüt kuralım diye 5-6 kere söyledim, partiye egemen olan kişiler kendilerinin sözünden çıkmayacak birini bulamadıkları için örgüt kurmadılar. Bir ay kadar önce Değirmenlik Köyü'ne başka bir köyün YDP örgüt başkanı gezmeye gider orada bir kişi köye gezmeye gelen bu örgüt başkanını 'önceden beni araman gerekirdi, bu köy benden sorulur ' diye kovmaya ve kavga çıkarmaya çalışır.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan ve konuşmalardan okuduğum ve duyduğuma göre bir partiyle birleşme görüşmeleri de yapılmış ama bunlar parti içinde hiç konuşulmadı.

Birkaç kişi istediğini yapıyor sonra da bunu partiye kabul ettiriyor. Kısaca ilk kuruluştaki samimiyet, hoşgörü ve demokratik hava kalmamış ve benim istifa etmem bir zorunluluk hâline gelmiştir YDP Genel Başkan Yardımcılığından ve partiden istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum.”

Av. Mustafa ULAŞ

YDP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI