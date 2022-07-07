YDÜ’deki kazada aracın çarptığı yaya yoğun bakımda… 1 tutuklu
YDÜ’deki kazada aracın çarptığı yaya yoğun bakımda… 1 tutuklu
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Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kampusu içerisinde dün 12.30 sıralarında Hikmet Yiyit (E-32) yönetimindeki LN 838 plakalı araçla kuzeydoğu istikametine doğru dikkatsizce seyredip rektörlük çemberine geldiği sırada, o esnada yolda karşıdan karşıya geçmekte olan Sabrııe Abdurashytova’ya (K-32) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Abdurashytova, kaldırıldığı YDÜ Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. LN 838 plakalı araç sürücüsü Hikmet Yiyit tutuklandı.
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