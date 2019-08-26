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YDÜ'NÜN ACI KAYBI!

YDÜ'NÜN ACI KAYBI!

Acı kayıp!

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YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Susever, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Susever dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Susever’in genç yaşta ani kaybı YDÜ’yü yasa boğdu. Üniversitenin öğrencileri, acılarını dile getirdi, Susever’in ailesine başsağlığı diledi.

 

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