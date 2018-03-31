YEDİ KİŞİ TUTUKLANDI

Suna ERDEN

Narkotik ekiplerinin önceki gece Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL parayla ilgili devreye giren Mali polis, Girne’de iki ayrı iş yerine baskın düzenledi. Gerçekleşen baskında, Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı bahis oynattıkları tespit edilen ikisi kadın üç kişi daha suçüstü yakalandı. Böylelikle uyuşturucu ile başlayan soruşturma “yasa dışı sanal bet” ve “uyuşturucu tasarrufu” olarak ikiye ayrıldı. 35 yaşındaki Bedriye Aksa ile 18 yaşındaki Batuhan Ünal dün narkotik polisi, zanlılar Ali Osman Karaca, Esra Kara, Cenk Kara, Cengiz Kaptan, Neslihan Akdeniz ve Ali Aydoğan ise mali polis tarafından dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çelik kasa açılacak

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL ile bağlantılı olarak tutuklandıklarını söyledi. Polis çavuşu Yahya Suiçmez, iki ayrı iş yerinde gerçekleşen baskında çok sayıda bilgisayar ve 12 adet cep telefonu sim kartları ile emare alındığını kaydetti.

Suiçmez, mahkeme emri ile zanlı Cenk Kara’nın evinde yapılan aramada ise 21 bin 100 TL nakit para ele geçirdiklerini söyledi. Polis çavuşu, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Bedriye Aksa’nın evinde kapalı bir çelik kasa ele geçirdiklerini ifade ederek, yapılan ilk sorgulamada zanlı Aksa’nın şifreleri söylemediğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade eden Suiçmez, soruşturmanın selameti için zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Uyuşturucu zanlılarına dört gün tutukluluk

Öte yandan zanlılar Aksa ile Ünal da uyuşturucu soruşturması kapsamında duruşmaya çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, iki zanlının kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma”, “verme” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını belirtti. Polis, Girne’de bir siteye operasyon düzenlediklerini ilk aramada evde 9 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi. Polis, evde devam eden aramada birçok şirket mührü, evrak ve 534 bin TL nakit para ele geçirdiklerini ifade etti. Para ve evraklarla ilgili mali polisin soruşturma başlattığını kaydeden polis, uyuşturucu soruşturmasında ise Bedriye Aksu Batuhan Ünal hakkındaki araştırmalarının devam ettiğini belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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