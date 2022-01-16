Yedidalga’da kolakas hırsızlığı
Yedidalga’da kolakas hırsızlığı
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15.01.2022 tarihinde, 08.00-11.00 saatleri arasında, Yedidalga’da bir ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan bin 400 TL değerindeki yaklaşık 70 kg kolokasın, F.D.(E-41), M.D.(K-38) ve G.T.(K-60) tarafından torbalara doldurulup kullanımlarındaki araca yükleyerek çaldıkları tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.