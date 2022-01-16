Yedidalga’da kolakas hırsızlığı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15.01.2022 tarihinde, 08.00-11.00 saatleri arasında, Yedidalga’da bir ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan bin 400 TL değerindeki yaklaşık 70 kg kolokasın, F.D.(E-41), M.D.(K-38) ve G.T.(K-60) tarafından torbalara doldurulup kullanımlarındaki araca yükleyerek çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.