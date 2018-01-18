YEDİDALGA'DA ÖLÜMLÜ KAZA!

Yedidalga'da öğle saatlerinde meydana gelen kazada iki araç yüzyüze çarpıştı. Kaza sonucunda salon araçtaki araç sürücüsü hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Bugün, saat 11:50 sıralarında, Yedidalga’da Ecevit Caddesi üzerinde, Bedri GÜMÜŞ (E-35), yönetimindeki EN 444 plakalı araç ile Gemikonağı istikametinden Yedidalga istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Halil ALTUNEL (E-40) yönetimindeki KR 814 plakalı van araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu EN 444 plakalı araç sürücüsü Bedri GÜMÜŞ ağır ve aynı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Sevinç GÜMÜŞ (K-37), İslim KÖTÜZ (K-33) ile Sibel KÜTÜZ (K-5) kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilkyardım tedavilerini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Bedri GÜMÜŞ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.