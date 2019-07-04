YEDİDALGA’DA YANGIN

Yedidalga’da akşam saatlerinde Sivil Savunma ormanının doğusunda bulunan Mehmet Karakahraman’a ait arazide, henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangında, kuru otlar ile 10 zeytin ağacı ve 3 akasya ağacı yanarak hasar gördü.

Yangın, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.