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YEDİDALGA’DA YANGIN

YEDİDALGA’DA YANGIN

Yangın!

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Yedidalga’da akşam saatlerinde Sivil Savunma ormanının doğusunda bulunan Mehmet Karakahraman’a ait arazide, henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangında, kuru otlar ile 10 zeytin ağacı ve 3 akasya ağacı yanarak hasar gördü.

Yangın, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.

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