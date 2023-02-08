Yedikonuk bölgesinde patlama sesi….

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Yedikonuk bölgesinde bir patlama sesi duyulduğu yönünde alınan ihbar nedeniyle bölgede polis tarafından yapılan devriye ve kontrollerde şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Polisin konu ile ilgili araştırması sürüyor .

PGM/BRT