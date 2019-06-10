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YEDİLER, İÇTİLER, BIRAKTILAR!

YEDİLER, İÇTİLER, BIRAKTILAR!

Yediler, içtiler, bıraktılar

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Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre;Bayram tatilinde pikniklerini yapan, ancak çıkan çöplerini toplamayıp olduğu gibi bırakarak kaçan duyarsız kişiler boğaz piknik alanı’nı neredeyse girilmez hale getirdi.

Bayramda yüzlerce kişiyi ağırlayan Boğaz Piknik Alanı çöp ile doldu. Vatandaşların sorumsuzca bırakmış olduğu çöpler, hafta sonunu piknikte geçirmek isteyen ailelerin kabusu oldu. Boğaz Piknik Alanındaki rezalet nedeniyle isyan eden vatandaşlar, “sorumsuzca bırakılan çöpler  sıcak havanın da etkisiyle sineklenmeye ve kötü kokuya neden oldu. Hafta sonu güzel bir gün geçirmek isterken günümüz kabusa döndü” dediler. 

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