YEM ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kasım ayı yem analiz sonuçları açıklandı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kasım ayı yem analiz sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.
Açıklamada, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü tarafından yem fabrikalarının rutin olarak denetlendiği kaydedildi.
Bu kapsamda, Kasım ayı içerisinde 4 yem fabrikasından ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan toplam 16 yem numunesi alındığı ve analizlerin yaptırıldığı belirtildi.
Buna göre 8 süt yemi, 4 besi yemi ve 4 yem hammaddesinde yapılan analiz sonuçlarında, 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.
Dairenin düzenli olarak yem fabrikalarından yem numunesi alımına devam edeceği ve analiz sonuçlarının Bakanlığın sitesinde yayınlanacağı kaydedildi.
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