  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. Yemek yerken dişine takıldı, ne olduğunu görünce heyecandan eli ayağına

Yemek yerken dişine takıldı, ne olduğunu görünce heyecandan eli ayağına

Yemek yerken dişine takıldı, ne olduğunu görünce heyecandan eli ayağına 119

Yemek yerken dişine takıldı, ne olduğunu görünce heyecandan eli ayağına dolaştı