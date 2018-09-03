YEMEK YERKEN HAYATINI KAYBETTİ!

Karaoğlanoğlu’nda bir otelde kalmakta olan 42 yaşındaki Erdinç Aksoylu restoran içerisinde yemek yediği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün saat 12.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.