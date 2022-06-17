Yemekteyiz yarışmasında olay çıktı! Zuhal Topal, tavırlarından rahatsız olduğu yarışmacıyı diskalifiye etti

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Haftanın başından bu yana yaptığı eleştirilerle adından söz ettiren Esra Hanım, İsmet Bey'in salatasında soğan olduğu için yemek istemedi. Esra Hanım'ın tavırlarından rahatsız olan ve birçok kez uyaran Zuhal Topal, "Benim sınırlarımı zorlama" diyerek yarışmacıyı diskalifiye etti.

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında herkesi şaşkına çeviren anlar yaşadı. Hafta başından beri tepkileriyle Zuhal Topal tarafından birçok kez uyarılan Esra Hanım'ın son hamlesi herkesi çileden çıkardı.

SALATADAN YEMEK İSTEMEDİ

Verdiği puanlar ve yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen yarışmacı Esma Ateş, İsmet' Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Bunun üstüne sinirlenen Zuhal Topal, "Yemek zorundasın" diyerek uyardı. Esma Hanım da "Bir kaşık aldım, tamam mıdır?" deyince ortalık gerildi.

YARIŞMACI MASAYI TERK ETTİ

Zuhal Topal da karşılık vererek, "Benim sınırlarımı zorlama" diye tepki gösterdi. Daha önce de hem ekip hem de Zuhal Topal tarafından uyarılan Esma Hanım, ortamın gerilmesiyle masayı terk etti.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Programın sonunda açıklama yapan Zuhal Topal, "Bizim başımıza ilk kez gelen bir şey bu. Kendisi şu dakikadan itibaren programda olmayacak. Onun bugüne kadar sizlere vermiş olduğu puanlar silinecek. Diğer yarışmacıların verdiği puanlar üzerinden bir hesaplama yapılıp, o puanlar ve benim puanlarım toplamında birinci belirlenecek. Onu evine bırakmak isteyen ulaştırma görevlisine de hakaretler etmiş. Bunun bir yaptırımı olacak" dedi.

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