Yeni Adli Yıl başladı

2022-2023 Adli Yılı’nın başlaması nedeniyle Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, mahkemeler binasının orta bahçesinde basın toplantısı düzenledi.

Şefik, basın toplantısını bahçede düzenlemesinin sebebinin ise pandeminin henüz bitmemiş olmasından ve mevcut ekonomik koşullardan dolayı daha masrafsız bir açılış yapma düşüncesinden kaynaklandığını söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik açıklamalarına davalarla ilgili bilgi paylaşarak başladı.

Şefik, Hukuk davalarında geçen yıla nazaran yüzde 6 azalma ceza davalarının da yaklaşık yüzde 26 artış görüldüğünü açıkladı.

Diğer davalarla ilgili de bilgi aktaran Şefik, özellikle uyuşturucu davalarının en yüksek sayıdaki davalar olduğunu belirterek, bunun endişe verici olduğunu kaydetti.

İkinci sıradaki en fazla dava olan sahte resmi belge düzenleme olduğunu ifade ederek bunun da ülkedeki mevcut sıkıntılar hakkında bilgi verici olduğunu anlattı.

Şefik konuşmasında, Kaza mahkemeleri ve yüksek mahkemede dosyalanan ve neticelenen davalarla ilgili de bilgi aktardı.

Narin Şefik mahkemelerin ihtiyaçlarına da değinirken, bunların yeni yargıç ihtiyacı ve bina ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu yıl içerisinde yeni yargıç alımlarına gidilmesi gerektiğini anlatan Şefik, bina olarak da Sarayönü’ndeki eski polis binasının mahkeme binası olarak kullanılmak istendiğini kaydetti.

Buna rağmen, ilgili binanın restorasyonunun 6 yıldır tamamlanamadığını bunun da sorumluların görevlerini yapmamalarından kaynaklandığını söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, diğer ilçelerdeki mahkeme binalarının da sıkıntılı olduğunu belirtirken, özellikle Lefke Mahkeme binasının çözülemeyen bir soruna sahip olduğunu belirtti.

Mahkemelerin idari olarak en büyük sorunun personel sorunu olduğunu ifade eden Şefik, bu konunun bir türlü çözülemediğini, çözüm yolunun ise kamu görevlileri yasasının tekrardan gözden geçirilmesi olduğunu kaydetti.

Narin Şefik, seçimlerle ilgili de açıklamada bulunurken, bu yılın başında yapılan erken genel seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını hatırlattı.

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılması gereken Yerel Seçimlerin ise Meclis tarafından geçirilen bir yasa ile Kasım 2022’ye ertelendiğini bu tarihin de Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiğini anımsattı.

Narin Şefik, bu durumun ülkede bir kargaşaya sebep verdiğini çünkü Haziran’dan sonra Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevlerinin, Anayasa Mahkemesi’nin kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla sona erdiğini belirtti.

Şefik, son olarak Cumhuriyet Meclisi’nde alınan kararla yerel seçimlerin 25 aralık 2022’de yapılmasının kararlaştırıldığını söyleyerek, süreci takip ettiklerini ifade etti.

Netice olarak Haziran 2022’ye dönüşün mümkün olmadığını, bu durumda KKTC Anayasası’nda belirlenen şekilde bir seçim yapılamayacağının altını çizen Şefik, “Ancak, herhangi bir mevzuat usulüne uygun bir şeklide yapılırsa herkesi bağlayıcı bir mevzuat halini alır. Anayasa Mahkemesi bu mevzuatı iptal etmediği sürece yürürlükteki mevzuat geçerlidir. YSK’da yürürlükte olan mevzuata uymakla mükelleftir ve seçimi yönetmekle görevlidir.” dedi.

BRT