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YENİ ASGARİ ÜCRET YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ ASGARİ ÜCRET YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından 2019 yılının ilk asgari ücretinin brüt 3 bin 150 TL, net 2 bin 740 TL lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, 13 Şubat 2019 tarihli ve 18 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret: saatlik 18.17 TL, günlük 145.38 TL, haftalık 726.92 TL ve aylık 3.150 TL

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