Yeni aşıklar Londra yolcusu

Sinan Akçıl ve yeni sevgilisi Gizem Kayalı önceki akşam Kuruçeşme Fahham’dan çıkarken görüntülendi.

Akçıl, ilişkilerinin güzel gittiğini ve 15 Eylül’de beraber Londra’ya gideceklerini söyledi. Şarkıcı, kendisinin Londra’da sahne alacağını ve sevgilisi Kayalı’nın da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in mücevherlerini podyumda taşıyacağını sözlerine ekledi.