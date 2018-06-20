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Yeni Aşk Bombası!

Yeni Aşk Bombası!

Ünlü oyuncular el ele...

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Ünlü oyuncular Demet Özdemir, meslektaşı Seçkin Özdemir'le birlikte Akmerkez’de el ele objektiflere takıldı.

Ortak arkadaşlarının tanıştırdığı ve kısa zamanda arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Seçkin Özdemir ile Demet Özdemir, beraber ilk kez Serafina’da görüntülendi.

Önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlayacak ‘Erkenci Kuş’ adlı dizide başrol olan Demet Hanım, “Çok heyecanlıyız. Ekip olarak hepimiz merakla bekliyoruz” dedi. Seçkin Özdemir ise eylül ayında bir sinema filminde rol alacağını belirtti.

Mutlulukları yüzlerinden okunan ikili, yemek sonrası valeye verdikleri araçlarına binerek AVM'den ayrıldı.

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