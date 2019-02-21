Yeni Aşk iddialarına jet yanıt!

Acun Ilıcalı'nın, Miss Turkey 2015'e katılan Melike Taner'le birlikte olduğu dedikodulara sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu haberlere son noktayı koydu...

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması: Melike Taner isimli kişiyi görmedim, duymadım, tanımıyorum. Bilginize...