Yeni aşk iddiası!

Şahin Kendirci ve Aleyna Tilki aşk mı yaşıyor?

Şarkıcı Aleyna Tilki ile 'Müslüm' filminde rol alan Şahin Kendirci'nin aşk yaşadığı iddia edildi.

Şarkıları kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen genç popçu Aleyna Tilki'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Şahin Kendirci, Aleyna Tilki'nin sesini, şarkıcılığını beğendiğini ama genç şarkıcıyla tanışmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.