YENİ AV YASASI YÜRÜRLÜKTE!

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avcılık Federasyonu, yasanın ülke avcılığının sürdürülebilir olması açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen ve yeniden onaylanan yasa, Meclis’in 3 Şubat tarihli birleşiminde oy birliğiyle onaylanmıştı.