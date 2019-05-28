YENİ BAKANLAR KURULU BUGÜN TOPLANIYOR
UBP,-HP Hükümeti'nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, bugün yapılıyor.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında, saat 12.30’da toplanacak.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 35. Hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısında, gündemdeki acil konuların ele alınması bekleniyor.
Etiketler : UBP, HP, Koalisyon Hükümeti, Bakanlar Kurulu, ilk toplantı
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