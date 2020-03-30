Yeni Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu, koronavirüs gündemiyle yaptığı bugünkü olağanüstü toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yeni alınan Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı;

-Yarından başlamak üzere 21.00’dan sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz.

-Bu akşam marketler konusunda bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Belediyelerin hijyen ve mesafe kurallarına uymayan marketleri kapatma ve ceza kesme yetkisi olduğunu duyurmuştuk. Belediyeleri yeniden bu konuda uyarıyoruz. Belediyelere marketlerde hijyen ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetlemesi ve gerekli cezayı vermesi için çağrı yapıyoruz

– Marketler yarın akşam 20.00’den itibaren kapatılacak.

- Karpaz'da yardım paketlerinin adil ve düzenli dağıtılması için bir koordinasyon komitesi kuruldu

- Sağlık Bakanlığımız bünyesinde başhemşire başkanlığında özellikle temaslı takibini ileri götüren 8 kişilik bir ekip çalışıyor. Koronavirüs testleri tesadüfi değil olasılıklar dikkate alınarak bilimsel yaklaşımla yapılıyor

– Ülkemizde 69 hasta var. Yapılan testler temaslı takibi üzerinden yapılıyor. Belirli bazı olasılıklar takip edilerek testler yapılıyor. 3 kişi yoğun bakımda bulunuyor. 40 yaşında vatandaşımızın hastaneye geç getirilmesi sorun oldu, bu yüzden yoğun bakımda tutuluyor.

-Test yapan 8 kişilik ekip herkese test yapmıyor. Belirli bir zaman dilimi içerisinde ve temaslı kişilere yapılıyor. Negatif test sonuçları kimseyi yanıltmamalı, daha sonra pozitif olabilir.

– Yurt dışından gelen ve karantina altında olan vatandaşların farklı tarihlerde çıkışları olacak. 1, 3, 4 ve 9 Nisan’da karantina merkezlerinden çıkışları olacak. Belli bir süre kendilerini izole edecekler. Evlerine giderken araçlarında tek kişi ile maske ile seyahat edecekler.

– Hükümetin herhangi bir özel hastane ile virüs çerçevesinde yüksek rakamlı bir anlaşma yapmış değildir. Basında yer alan rakamlar yanlıştır.

– Türkiye’den ülkemize charter uçuşlar olacak.

-1 Nisan’dan İstanbul’dan, 4 Nisan’da Ankara’dan ülkemize charter sefer düzenlenecek.

Gelecek olan öğrenciler öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacak.

– Bugün düzenlenen charter uçuşla 317 kişi Kuzey Irak’a gitti.

– 10 Mart’tan itibaren kara kapıları hariç ülkemizden 47432 kişi çıkış yapmıştır. 15478 kişi de ülkemize giriş yapmıştır

Kaynak: BRT