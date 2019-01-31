YENİ BİR İLAHİYAT KOLEJİNE İHTİYAÇ YOK!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülkenin yeni bir ilahiyat kolejine ihtiyacı olmadığını söyledi.

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a konuk olan Bakan Özyiğit,Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile toplantı yapılan masada ikinci bir ilahiyat kolejinin açılmasının gündeme gelmediğini ancak, gündeme gelmesinin de doğru olmadığını açıkladı.

Özyiğit, “Buradan söylüyorum bizim gündemimizde yeni bir ilahiyat kolejinin açılması yoktur. Altını kalın çizgi ile çiziyorum. Bu ülkenin okula ihtiyacı vardır, Girne’de acilen bir anaokula, ilkokula ve ortaokula ihtiyaç var. Bunlarla ilgili yapılacak yerler ve okulların projeleri de hazırdır. Kermiya Metehan bölgesinde bir ilkokul ve ortaokula da ihtiyaç var. İskele’de de bir koleje ihtiyaç var. Mağusa’da da okula ihtiyaç var. En temel olarak acilen bunlara ihtiyaç var. Dolayısıyla, bizim gündemimizde yeni bir ilahiyat okulu açılması yoktur”dedi .

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kurulduğu andan itibaren birtakım sıkıntılar yaşandığını ve sürekli sorun olarak görüldüğünü söyleyen Özyiğit, “Hala Sultan İlahiyat Koleji devletin bir okuludur. Biz de ilk günden söyledik, bu okulu kapatacak değiliz. Ama elbette denetleyeceğiz, değerlendireceğiz ve yönlendireceğiz. Gidiş yolumuz da bilimsel, demokratik ve laik eğitimdir. Nitekim bu yıl ilk defa KKTC’den 6 tane meslek öğretmenini görevlendirdik. Dolayısıyla bu okulun elbette diğer okullar gibi sürekli denetlenip bu ülkeye o çerçevede kazandırılması gerekiyor” diye konuştu.

Cemal Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin herkesin içine sindirecek bir eğitim yapısında olması gerektiğini söyleyerek, “ Yeni ilahiyat kolejine bu ülkenin ihtiyacı yoktur” vurgusunu yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kolejlerle ilgili yeni bir açılım geleceğini de açıklayarak, “Herkes hazır olsun, kolejlerle ilgili bir dizi tedbir planlıyoruz.” dedi.

Bakan Özyiğit, “Herkes Cemal Özyiğit eğitimin içinden geldi sorunları da bilen biridir hade biran önce çöz deniliyor. Özellikle Mehmet Ali Talat başta olmak üzere CTP döneminde iki kez kolej sınavları kaldırıldı.UBP de, gelir gelmez kolej sınavlarını nasıl geri getirecek akla karayı seçti. Ve hatta CTP iki defa bu sınavları kaldırdı diye bir yerde bedel ödedi. Dolayısıyla, herkes eğri oturup doğru konuşsun. Yani aceleci atılan adımlar maalesef beklenen verimin alınmasını engelledi. Bizi başka yanlışlara sürekledi. Yarın hükümetten gidecek

olsak bile ki öyle birşey yoktur.Kesinlikle hükümetin çalışmalarını rahat görüyorum, önü açıktır ve emin adımlarla gidiyor. Eğitim çok ciddi birşey, acele etmeden dayanaklı kararlara imza atacağız” diye konuştu.

2019-2020 ders yılında vizyon 2030’un ilk uygulamalarının yavaş yavaş hayata geçeceğini dile getiren Bakan Özyiğit, her okulda aynı eğitim düzeyinin sağlanacağı olanaklarının olacağı bir eğitimi yakalamak gerektiğini belirtti.

Hükümete de çağrı yapan Özyiğit, çocukların yeteneklerinin ortaya çıkabilmesi için okullarda Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) uzmanına ihtiyaç olunduğunu kaydetti.

Özyiğit, “Buradan hükümet ortaklarıma gönderme yapacağım. PDR uzmanı istiyorum. PDR uzmanlarını istihdam etmek istiyorum. PDR uzmanları norm kadro sıkıntısına kurban edilmesinin.Bütün ilkokullara PDR uzmanı görevlendirmek istiyorum.Bu çok önemlidir. Çocukların ilgi ve yeteneklerini açığa çıkarıcı sistemin temelidir PDR uzmanı.Sürekli Bakanlar Kurulu’nda gündeme getiriyorum” dedi.

Özyiğit, gelecek yıl okulöncesi ve özel eğitimde tam gün eğitime geçmeyi hedeflediklerini de açıkladı.